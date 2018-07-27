Покупая инструмент для домашнего использования, нужно ориентироваться на личные предпочтения и тактильные ощущения. При выборе синтезатора или MIDI-клавиатуры очень важно самостоятельно пощупать, поиграть на инструментах. А большая часть руководств способна сбить человека с намеченного пути. Чтобы понять, что лучше купить – MIDI-клавиатуру или синтезатор, нужно определиться с задачами использования оборудования.

Особенности «МИДИ»

MIDI-клавиатура – это инструмент клавишного типа, который используется только для записи партий других инструментов. Также с его помощью можно быстро управлять программным обеспечением, которое используется для обработки полученных звуковых данных. Как связующее звено используют ноутбук или стационарный компьютер.

Некоторые пользователи заблуждаются, что MIDI можно использовать отдельно от записывающей системы. Однако клавиатура не будет звучать, если ее не подключить к компьютеру.

Отличительная особенность MIDI – это отсутствие тембров и встроенных эффектов, а также колонок, которые могли бы проигрывать звук. Поэтому и требуется подключение к ПК. Также через программное обеспечение происходит настройка клавиатуры.

Важно! Следует учесть, что для игры и записи звука клавиатуре требуется хорошая звуковая карта – как минимум с разрядностью ЦАП 24 бита.

Если настроить инструмент для игры на простом ноутбуке бюджетного класса со встроенной звуковой картой, то звук будет как минимум тихим, как максимум – плоским и некачественным.

«МИДИ» клавиатура – это инструмент, необходимый для человека, который профессионально увлекается звукозаписью, и у него есть оборудованная домашняя студия или как минимум подходящий компьютер. Именно этот небольшой музыкальный девайс – отличное средство для создания партий разных инструментов. С его помощью можно записать барабаны, клавиши, а также сделать управление секвенсором максимально комфортным.

Отличия синтезаторов

Большая часть синтезаторов легко работает в режиме MIDI-клавиатуры, но обладает расширенным функционалом и иными возможностями. Однако работа синтезатора в подобном режиме не будет настолько же качественной, как при использовании отдельной «МИДИ» клавиатуры.

Важно! Через синтезатор, используемый вместо MIDI, не получится управлять секвенсором так же быстро и качественно.

При записи встроенные тембры синтезатора не используется, ведь профессиональное ПО дает больше возможностей и значительно повышает качество звука.

Синтезатор стоит в несколько раз дороже клавиатуры, но у него другие функции и задачи. Выбирать MIDI лучше для использования в сочетании с домашней студией. Синтезатор можно использовать для записи композиций без стороннего софта и оборудования: записали в инструмент, сохранили на флешку, используете, как нужно.

Последние модели синтезаторов сочетают тысячи уникальных функций, тембров, эффектов и возможностей

• можно записывать песни, обрамляя их самыми разными эффектами – от акустической гитары до гвинейских барабанов;

• легко компоновать несколько композиций в одну, создавая сложные и красивые треки;

• можно подключать к мобильным девайсам для расширения функционала (iOS, Android);

• в большинстве моделей есть встроенные уроки, которые помогут новичку разобраться со всеми возможностями нового устройства.

Еще одно уникальное преимущество синтезаторов – в том, что они позволяют создавать автоматический аккомпанемент. И стили могут быть абсолютно разными.

Синтезатор – это инструмент для живых выступлений, идеальный напарник для вокалиста и оборудование для записи треков «на горячую руку», без длительной обработки на компьютере.